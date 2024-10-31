Diyarbakır'da 8 Asker Kaçağı Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma denetiminde 8 asker kaçağı tespit edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 350 araç ve 950 kişinin sorgulandığı denetimde, 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 asker kaçağı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, ilçe girişinde 3 asayiş, 1 komando, 2 trafik, 1 dron timi ve 15 güvenlik korucusu ile yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetimde 950 kişi ve 350 aracın sorgusu yapıldı.
Sorgulamada, E.Y. ve M.A.K.'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 asker kaçağı tespit edilerek işlem yapıldı.
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