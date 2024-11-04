Diyarbakır'da 8 yıl önce işlenen cinayetten aranan şüpheli, Hazro ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kent merkezinde 8 önce işlenen cinayetten aranan şüpheli H.K. (40), Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Terdöken Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 8 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?