Diyarbakır'da 9 kişinin bindiği otomobil kaza takla attı: 6'sı çocuk, 9 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin bindiği otomobil takla attı. 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi'nde 72 AAZ 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada; E.Ç. ve S.Ş. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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