Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasını protesto etmek için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kararlılıkla mücadelelerine devam ediyor. Ailelerin çabaları sonucunda 55 çocuk geri dönerken, diğer aileler de çocuklarının HDP'den teslim olmasını istiyor.

21.07.2024 12:57
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Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, 5 yıldır burada mücadele verdiklerini, bu mücadele ile beraber 55 kişinin çocuğuna kavuştuğunu söyledi. Abla Bozdağ, "Dilerim darısı bizim başımıza, biz de o sevinci yaşarız. Vazgeçmiyoruz, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Hiç vazgeçmiyoruz, kararlıyız. Süleyman, beni görüp duyuyorsan sen de bir an önce gel teslim ol" dedi.

Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü de, "HDP'liler, 2014'ten beri dağa götürmüş. 11 senedir çocuğumdan haber alamadım. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete teslim olun, ceza yok. 55 ailenin çocuğu geldi, hepsi evine gitti" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çocuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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