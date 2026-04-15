Diyarbakır\'da Aileni Vuran Adam Teslim Oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde eşi ve kızını silahla yaralayan şahıs, kahvehaneye gidip kendini polise ihbar edip teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvar'ında ailesiyle sorun yaşayan Z.A., evde eşi K.A.ve kızı H.A.'yı silahla vurup yaraladı. Z.A., daha sonra gittiği kahvehanede çay içtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR