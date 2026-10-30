Diyarbakır\'da arızalı aracını ustaya götüren sürücü kaza yaptı, anı kamerada kaldı

Diyarbakır'da arızalı aracını ustaya götüren sürücü kaza yaptı, anı kamerada kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde arızalı aracını ustaya göstermeye gelen sürücü, başka bir sürücünün manevrasıyla kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza güvenlik kamerasına yansırken taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.
Diyarbakır'da sanayi sitesinde iki aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Arızalı aracını ustaya göstermek için sanayi sitesine gelen bir sürücü, başka bir sürücünün manevra yapması ile kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Maddi hasarlı kazada taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.
Kaynak: İHA
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