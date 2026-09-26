Diyarbakır\'da bagaj kapısında oturan çocuk ve malzeme taşıyan kişi görüntülendi

Diyarbakır'da bagaj kapısında oturan çocuk ve malzeme taşıyan kişi görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Elazığ Bulvarı'nda bagaj kapısında oturan çocuk, Üçkuyu Mahallesi'nde ise malzeme taşıyan kişi açık bagajda ilerlerken görüntülendi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobillerde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlçenin Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobilin bagaj kapısında bir çocuk oturduğu, aracın trafik akşına aldırmadan ilerlediği görüldü. Üçkuyu Mahallesi'nde ise benzer olay yaşandı. Bir kişi, taşıdığı malzeme ile bagaja bindi. Şahıs, otomobilin bagaj kapısı açık, malzemeleri tutmuş vaziyette ilerlediği görüldü. Tehlikeli iki yolculukta cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
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