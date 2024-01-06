Diyarbakır\'da Bakımdan Çıkan Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'da bakımdan çıkan otomobil, test sürüşünün yapıldığı esnada alevlere teslim oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen 46 EH 437 plakalı otomobil, bakım için 3. Sanayi Sitesi'ne bırakıldı. Aracın bakımı yapıldıktan sonra sanayi ustası test sürüşü için caddeye çıktı. Bu esnada otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR