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Diyarbakır'da başıboş sokak köpekleri telef ettiği kediyi yemek için yer aradı

Çevredeki vatandaşlar ürkerek sokak köpeklerini izledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, telef ettiği kediyi yemek için rahat yer aradı. Çevredeki vatandaşlar sokak köpekleri ürkerek izlerken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ Konutlarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre, çöp konteynerini karıştıran bir kedi, başıboş 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Telef olan kedi, köpeklerden birinin ağzında mahallede dolaştırıldı.

Kediyi yiyecek yer arayan köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yoldan geçen vatandaşların köpeği o halde görünce panik olduğu görülüyor.