Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edilirken şüpheliler gözaltına alındı.

04.06.2024 13:03
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde, Yüksek Mahallesi'nde İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada G.S. ve E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesindeki müdahalenin Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili N.Ö. ve O.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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