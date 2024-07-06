Diyarbakır'da bir yıllık evli kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir yıllık evli kadın, evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir yıllık evli kadın evinde ölü bulundu. Eşinden haber alamayan şahıs, evde cesediyle karşılaştı. Neşe Şimşek'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulundu ve otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

06.07.2024 23:26
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Diyarbakır'da bir yıllık evli kadın, evinde ölü bulundu

Eşinden haber alamayan şahıs, evde cesediyle karşılaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir yıllık evli kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Neşe Şimşek, dün gece kayınbabasının evinden Mevlana Halit Mahallesindeki evine geldi. Babasının evinde kalan Y.Ş., sabah eşini arayıp cevap alamadıktan sonra babasıyla birlikte geldiği evinde kapıyı açamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açıp içeri girdiklerinde Neşe Şimşek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Çiftin bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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