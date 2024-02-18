Diyarbakır'da camide yaramazlık yapan öğrencilere bıçakla uyarı - Son Dakika
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Diyarbakır'da camide yaramazlık yapan öğrencilere bıçakla uyarı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Camii'nde Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı bir adam, elinde bıçakla çocuklara 'Uslu durun' uyarısında bulundu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri üzerine polis inceleme başlattı.

18.02.2024 21:08
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı bir adam, bıçakla çocuklara "Uslu durun" uyarısında bulundu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

ELİNDE BIÇAKLA "USLU DURUN" DİYE BAĞIRDI

Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara "Uslu durun" dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır\'da camide yaramazlık yapan öğrencilere bıçakla uyarı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da camide yaramazlık yapan öğrencilere bıçakla uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ULUBATLI HASAN : Rahmetli Cem Karaca anlatmıştı, 7 yaşındayken camiye gidiyor orada yaramazlık yaptığı için kovuluyor yanlışım yoksa.7 yaşında camiden çıkan Cem Karaca 70 yaşında ancak cami'ye giriyor. Bu tür hareketler çok yanlış , çocuktur yanlış yapabilir , doğrusunu öğretmek büyüklerin bizlerin görevi. 43 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: sapığın dini ve mekanı olmaz sapık her zaman sapıktır 30 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da camide yaramazlık yapan öğrencilere bıçakla uyarı - Son Dakika
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