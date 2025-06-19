Yasemin\'in ölümündeki korkunç detay ortaya çıktı! Ayakkabıdaki kan izi ele verdi

Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde yaşayan ve akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis, arama çalışmalarına oturdukları siteden başladı. Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAN İZİ YASEMİN'E AİT ÇIKTI

9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız kuzeni M.Ç.'nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin'e ait olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.