Diyarbakır'da dağda rahatsızlanan çoban 9 saatlik çalışmanın ardından hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da dağda rahatsızlanan çoban 9 saatlik çalışmanın ardından hastaneye sevk edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İslam köyü Sefine Dağı Tepesi'nde rahatsızlanan bir çoban, AFAD ve UMKE ekiplerinin 9 saatlik zorlu çalışmasının ardından hastaneye sevk edildi. Hava ambulansı için uygun iniş şartlarının olmaması nedeniyle AFAD dağcı ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu çalışmanın sonunda hastaya ulaşarak, hastaneye sevkini sağladı.

23.06.2024 23:15
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dağda rahatsızlanan bir çoban, AFAD ve UMKE ekiplerinin 9 saatlik çalışmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İslam köyü Sefine Dağı Tepesi'nde rahatsızlanan çoban Ü.K. (33), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen hava ambulansı için uygun iniş şartlarının olmaması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dağcı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekipler, 9 saatlik zorlu çalışmanın ardından hastaya ulaşarak, hastaneye sevkini sağladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da dağda rahatsızlanan çoban 9 saatlik çalışmanın ardından hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da dağda rahatsızlanan çoban 9 saatlik çalışmanın ardından hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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