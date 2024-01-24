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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı halat yardımıyla kurtardı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi Köprüsü\'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı
24.01.2024 - 19:07,
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesi'nde Dicle Üniversitesi Köprüsü'ne çıkan ismi öğrenilemeyen genç kız, Dicle Nehri'ne atladı. Kızı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı kurtardı. Genç kız, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Nehre Atlayan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika
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