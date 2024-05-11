Diyarbakır'da dinlenme tesisinde kaza: Otomobil genç kıza çarptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da dinlenme tesisinde kaza: Otomobil genç kıza çarptı

Diyarbakır\'da dinlenme tesisinde kaza: Otomobil genç kıza çarptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir dinlenme tesisinden çıkan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kız ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

11.05.2024 00:46
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dinlenme tesisinden çıkıp yolun karşısına geçmeyen çalışan genç kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan'a hayvanlarını yaylaya götürmek için tır ile yola çıkan aile, Ergani- Elazığ Yolu'nda bir dinlenme tesisinde mola verdi. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından B.K., M.D idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da dinlenme tesisinde kaza: Otomobil genç kıza çarptı - Son Dakika

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