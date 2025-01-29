Diyarbakır\'da Enişte dehşeti: Bir kişi hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eniştesinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde Ali Bayar (40), dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eniştesi G.G.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bayar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR