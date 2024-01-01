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Diyarbakır'da Hamzalı şehitleri unutulmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hamzalı şehitleri unutulmadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1995 yılında PKK'nın düzenlediği saldırılarda 23 kişi şehit edildi. Hamzalı Mahallesi'nde düzenlenen törende şehitler anıldı. Kaymakam Akeller, terör örgütünün buradaki vatandaşlara çektirdiklerini unutmayacaklarını belirtti.

Diyarbakır\'da Hamzalı şehitleri unutulmadı
01.01.2024 - 18:02,
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Diyarbakır'da Hamzalı şehitleri unutulmadı

PKK'nın 1995 yılında yaptığı saldırılarda 23 vatandaşı şehit etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal mahallelerinden Hamzalı'da 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi anıldı.

Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl gerçekleştirilen ikinci terör saldırısında da 4 kişi katledildi.

Mahallede düzenlenen törende konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, PKK'lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini hatırlattı.

Aradan 29 sene geçtiğini belirten Kaymakam Akeller, "Şimdi üzerinde bulunduğumuz topraklarda eli kanlı terör örgütü 5'i çocuk, 9'u kadın olmak üzere toplamda 23 vatandaşımızı şehit etti. Kinimiz hala ilk günkü gibi dipdiri. Daha geçtiğimiz günlerde 12 Kahraman askerimizi daha şehit verdik. Şehitler ölmez, şehit unutulunca ölür. Biz, bu yaşadıklarımızı unutmayacağız, eli kanlı terör örgütünün buradaki vatandaşlarımıza çektirdiklerini unutmayacağız" dedi.

Şehit yakını Muhsin Çiçek, PKK terör örgütü mensuplarının yaptıkları bu katliamla yetinmediğini, aynı yılın mart ve haziran aylarında yine burada 3 vatandaşı daha şehit ederek yürekleri bir kez daha dağladığını ifade ederek,

bu üç olayda Hamzalı köyünde toplam 23 şehit verdiklerini dile getirdi.

"Bugün, terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz" diyen Çiçek, "Kendisini sözde insan haklarının savunucusu, sözde Kürt halkının iyiliğini isteyenler olarak adlandırıp, en doğal insan hakkı olan yaşama hakkını bile hiçe sayarak böylesine bir katliamı yapan, kendi halkına zulmeden terör örgütü kadar, onlara kucak açan ve destek verenler; gelin sizde görün bu katliamı, sizler de en az onlar kadar bu katliamdan sorumlu, onlar kadar suçlu ve katilsiniz. Ellerinize bulaşan masum kanı yıkayarak çıkartabilirsiniz ancak, vicdanınıza hesap veremeyeceksiniz" ifadelerinde bulundu

Tören, müezzin Ziyad Ahmet'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edip ilçe müftüsü Hakan Çağıran'ın okumuş olduğu duanın ardından son buldu.

Tören, Kaymakam Akeller, kurum müdür ve amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Hamzalı şehitleri unutulmadı - Son Dakika


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