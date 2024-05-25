Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren 'Horoz Koruma Derneği'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynandığı tespit edildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 46 kişiye toplamda 295 bin 470 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 16 Hint Horozu Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü ve 41 bin TL para ile bir kupaya el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

25.05.2024 08:59
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Diyarbakır'da, horoz dövüştürerek bahis oynatılan "Horoz Koruma Derneği"ne polis ekiplerinin düzenlediği 'Horoz Dövüşü' adlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 46 şahsa 295 bin 470 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. "Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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