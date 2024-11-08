Diyarbakır'da İhlal Yapan Sürücülere Ceza

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Diyarbakır'da trafikte kural ihlali yapıp paylaşım yapan sürücülere ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da trafikte kural ihlali yapıp paylaşımda bulunan sürücüler yakalanıp, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "makas atma" suçundan idari işlem uygulandı.

Sosyal medyada Y.A. ve E.K. isimli araç sürücüler, trafik ihlalleri yaptıklarına dair paylaşımlarının görülmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "makas atma" suçundan kendilerine işlem uygulandı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde araç kullanma suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.