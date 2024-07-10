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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan Şehmus Ö. ile Umut A. yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şehmus Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede zanlılara ait kullanılan tabancayı sokaktaki bir evin bahçesinde bulduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.