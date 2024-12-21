Diyarbakır'da İki Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Diyarbakır'da iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ve Bağlar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.

Ergani ilçesi Ortayazı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Bağlar ilçesi kırsal Karakoç Mahallesi'nde ise, iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerlerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.