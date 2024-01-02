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Diyarbakır'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı okulun çatısına çıkan şantiye şefi Burak Soydaş, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Soydaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da inşaat halindeki okulun çatısından düşen şantiye şefi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 13:47,
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Ali Pınar İlköğretim Okulunun çatısına kontrol için çıkan şantiye şefi Burak Soydaş, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Soydaş'ı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Soydaş hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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