Diyarbakır'da İnşaatta Vinç Devrildi

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Diyarbakır'da inşaat alanında vinç devrildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat alanında vinç devrildi.

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi inşaat alanında, henüz belirlenemeyen nedenle vinç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç operatörü aşağı inerken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.