Diyarbakır\'da jandarma operasyonlarında hapis cezası olan 67 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı suçların önlenmesi ve Adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 5, 5-10 yıl arası 7, 2-5 yıl arası 35, 2 yıl altı 20 olmak üzere toplamda 67 kişi yakalandı. Yakalanan 67 kişi adli makamlara sevk edildi.