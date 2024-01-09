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Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı
09.01.2024 - 18:07,
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Eşi Tutuklandı - Son Dakika


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