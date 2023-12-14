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Diyarbakır'da kavga sonucu ölen kuzenin katili de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavga sonucu ölen kuzenin katili de hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tartışan kuzenlerden biri olan Hasan Tiryaki, kavgada kuzeni Şeref Tiryaki'yi öldürdükten sonra ağır yaralanmıştı. Hasan Tiryaki, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da kavga sonucu ölen kuzenin katili de hayatını kaybetti
14.12.2023 - 12:44,  Güncelleme: 12:45
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DİYARBAKIR'da tartıştığı kuzeni Şeref Tiryaki'yi (50) başından vurarak öldüren ve kavga sırasında ağır yaralanan Hasan Tiryaki (32) de yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Aralık'ta Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle husumetli olan amca çocukları Hasan Tiryaki ile Şeref Tiryaki arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şeref Tiryaki, kuzeni Hasan Tiryaki'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kavgada Hasan Tiryaki de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasan Tiryaki, Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Tirkaki, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Aralık, kavga, Ölüm, Cinayet, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kavga sonucu ölen kuzenin katili de hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kavga sonucu ölen kuzenin katili de hayatını kaybetti - Son Dakika
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