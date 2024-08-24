Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin\'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından yapılan arama çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.

24.08.2024 12:06
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi ve mahalleli tarafından arama çalışması yapıldı.

Sonuç alamayan Güran ailesi, durumu jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, itfaiye, DÜAK ve gönüllülerin yardımıyla arama çalışmaları yürütüldü, çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi.

Mahalleye o gün ve o günden sonra giren binlerce araçta arama yapıldı. 22 Ağustos'ta ise Narin'e ait olduğu belirlene terliğin teki bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları ise 4'üncü gününde de devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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