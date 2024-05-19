Diyarbakır\'da kaybolan alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan (67) haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çakmak'ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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