Diyarbakır\'da 8 gündür kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 gün önce kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın bulunması için 200'den fazla personel, iz takip köpekleri ve dron ile çalışmalar devam ediyor.

Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince Ertaş'ın bulunması için mahallenin kırsalında ve sulak alanlarda başlatılan arama 8'inci gününde de sürüyor. Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinden oluşan 200'deb fazla ekip, iz takip, kadavra köpekleri ve dronlarla çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR