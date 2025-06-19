9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün kayıp olarak aranan Yasemin Yıldırım (9), oturdukları binanın yan tarafındaki binada merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına oturdukları siteden başladı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KIZ KUZENİ GÖZALTINDA

Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelinin, kız kuzeni M.Ç. (17) olduğu öğrenildi. M.Ç.'nin oturduğu evde yapılan aramada; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile kanlı ayakkabı bulundu. M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.