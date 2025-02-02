Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoldan çıkan otomobilin taşlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin Höyükdibi Mahallesi'nde eski Derik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KAC 560 plakalı otomobil, yoldan çıkarak taşlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?