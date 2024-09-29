Diyarbakır\'da Kaza: 3 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Beşpınar güzergahında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR