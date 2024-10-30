Diyarbakır'da 'Kırlangıç Operasyonu': 30 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Kırlangıç Operasyonu': 30 Tutuklama

Diyarbakır\'da \'Kırlangıç Operasyonu\': 30 Tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 58 kişi gözaltına alındı, 418 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

30.10.2024 11:09
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Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına hava destekli 'Kırlangıç Operasyonu'

Gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli 'Kırlangıç Operasyonu'nda 418 kilo esrar türevi ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Diyarbakır merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli Kırlangıç Operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, arama ve zula konularında uzman olan narkotik polisi, soğutuculu tırın frigo boşluğunda yaptığı aramada 36 kilo skunk maddesi, bir nakliye aracındaki çamaşır suyu kolilerinin bazı kolilere çamaşır suyu koyulduğu, bazı kolileri ise uyuşturucu ile doldurdukları tespit edilerek 124 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Başka bir çalışmada ise torbacıların fiziki takipten kurtulmak için ticari taksi kullandıkları, yolcu görüntüsünde oldukları için dikkat çekmeyeceklerini düşündükleri tespit edildi. Ticari taksilere yoğunlaşan polis, sokak satıcılarına suçüstü yaptı. Takip edilen taksilerden inen torbacılara anında müdahale edilerek uyuşturucu alışverişinin önüne geçildi.

Söz konusu tüm çalışmalarda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, yaptıran organizatör konumundaki tacirlere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; yaklaşık 418 kilo esrar türevi uyuşturucu, muhtelif miktarlarda metamfetamin maddesi, 4 adet tabanca ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 'Kırlangıç Operasyonu': 30 Tutuklama - Son Dakika

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