Diyarbakır\'da Klima Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da apartman dairesinde klima kaynaklı çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1186. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede iç klima ünitesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR