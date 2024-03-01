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Diyarbakır'da köpek dehşeti: 8 kişi aynı gün, aynı güzergahta, sokak köpeği tarafından ısırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeği, aynı gün içerisinde 8 vatandaşı aynı güzergahta farklı noktalarda ısırarak ilerledi. Köpeğin ısırdığı vatandaşlar gittiği hastanede ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı oldu.

Olay, 26 Şubat tarihinde saat 15.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Tarife göre, tüyleri dökülmüş sarı renkli başıboş sokak köpeği, Forum AVM civarında R.Y.isimli vatandaşı ısırdıktan sonra Elazığ istikametine doğru ilerledi. Aynı güzergahta, aynı gün, aynı sokak köpeği tarafından A.A.ve Mehmet Karcı ısırılarak yaralandı. Kuduz şüphesi üzerine vatandaşlar, tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yaralı vatandaşlar, doktorların ilk müdahalesinin ardından hastanede kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağındaki dükkanının önünde 26 Şubat tarihinde römork tamiri yaptığı esnada sokak köpeği tarafından kolu ısırılan Mehmet Karcı (43), kolundan ısırıldıktan sonra neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

3 kat kazak giymesinden dolayı facianın eşiğinden döndüğünü dile getiren Karcı, "Kaynak işiyle uğraştığım esnada yoldan geçen bir sokak köpeği gelip iş yerimin önünde direkt sessiz sedasız kolumu ısırdı. Bu sırada ben de panikledim. Hava soğuk olduğu için Allah'tan 3 kazak giymiştim. Kolumu kaldırmamla beraber köpek dişini geri çekti. Sonra bağırdım ve köpek korktu. Köpeğin halinden belliydi ki kuduz olduğu. Köpek koşarak da gitmedi. Yavaş yavaş ilerledi. Ben de şoka girmiştim. Bir 20 dakika sonra üstümü değiştirip hastaneye gittim. Orada sağlık ekipleri tetanoz ve kuduz aşısı yaptı, kuduz aşısı kartı verildi. 3 günde bir hastaneye gidip aşı oluyorum. Toplam 4 haftalık bir aşı süreci var" dedi.

"Aşı olmaya gittiğimde aynı köpek ısırma vakaları vardı"

Hastaneye gittiğinde 3 kişinin aynı köpek tarafından ısırıldığı vakasıyla karşılaştığını ifade eden Karcı, "Hastaneye gittiğim zaman 3 ayrı köpek ısırma vakası daha vardı. O esnada iki polis memuru da yanlarındaydı. Ben de hayırdır ne oldu diye kendilerine sordum. Bana 3 arkadaşı ayrı noktada köpek ısırdığını söyledi. Beni de köpek ısırdığını söyleyince işlemlerimi yaptılar. O köpeğin Forum AVM'den başlayıp ilerleyerek vatandaşları ısırdığını söylediler. Hastanedeki 3 arkadaşın birinin baldırından, diğerinin sırt kısmından diğer arkadaşın ise farklı bir yerinden ısırdığını gördüm" diye konuştu.

"Dün aşı olmak için gittiğimde de aynı gün 8 ısırma vakası olduğunu öğrendim"

Tüyleri sarı ve dökülmüş bir köpeğin 8 kişiyi aynı gün ısırdığını belirten Karcı, şunları söyledi:

"Dün yine aşı olmak için hastaneye gittim. Oradaki sağlık ekipleri ayın 26'sında benle birlikte 8 kişinin ısırıldığını bana söyledi. Aynı güzergahta bir köpeğin 8 ayrı kişiyi ısırması faciadır. Galiba benden sonra birkaç kişiyi de aynı köpek ısırmış.