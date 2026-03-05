Diyarbakır\'da Maddi Hasarlı Kaza

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesimnde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Karakaya Barajından Çüngüş ilçesine seyahat eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmensuyu Mahallesi civarında bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
