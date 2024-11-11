Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir marketten temizlik malzemesi çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapmaya gelen kadın, gözüne kestirdiği temizlik malzemelerini çantasına bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Market sahibi görüntüleri izlediğinde malzemelerin çalındığı fark etti. Hırsızlık yapan kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Marketten Hırsızlık - Son Dakika
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