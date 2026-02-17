Diyarbakır\'da motosiklet kazası: 1 ölü

Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR