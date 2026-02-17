Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 ölü

Diyarbakır\'da motosiklet kazası: 1 ölü
17.02.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da motosiklet kamyonete çarptı, sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
Sessiz sedasız Samsun’a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı Sessiz sedasız Samsun'a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:03:33. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.