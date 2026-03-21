Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası

Diyarbakır'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, trafikte seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeni ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR