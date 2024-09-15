Diyarbakır'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Diyarbakır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu Yenihal Köprülü Kavşağında 34 KMZ 202 plakalı motosiklet ile 21 AEG 601 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Ulaşım, kontrollü şekilde sağlandı.