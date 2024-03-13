Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 'akrabalar' çetesine yönelik yapılan operasyonda 44 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi.

13.03.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "akrabalar" grubuna yönelik düzenlediği hava destekli operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hava destekli Narkoçelik-6 operasyonunda sokak satıcı olarak bilinen "akrabalar" çetesini düzenlediği operasyon ile çökertti.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi. Aramalarda, bir kompresörün içine zulalanmış 10 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği 3 yaşındaki Hollanda Çoban Köpeği "temren", hassas koku duyusu sayesinde araç içine gizlenmiş 181 kilogram uyuşturucu madde buldu.

Parola, "kuş kümese girdi"

Satıcılar ile kullanıcılar arasındaki şifreli konuşmalarda; uyuşturucu maddeyi alıcıya yolladığını "kuş kümese geliyor", elindeki maddeyi övmek için de "kuş taklacıdır, saatlerce uçar" şeklinde ifade ettikleri tespit edildi.

Merkez ilçelerin yanı sıra Ergani ve Bismil ilçesini de kapsayan operasyonda yakalanan 44 şüphelinin 35'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mart ayında yapılan operasyonlarda 516 kilogram esrar türevi uyuşturucu ele geçirildi. Yakalan 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 35 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement