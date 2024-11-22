Diyarbakır'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

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Diyarbakır'da boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmenin "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı. O anlar okul koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Silvan ilçesi Mehmet Adil Keopolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.Y'nin boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamadığı fark edildi. Arkadaşları tarafından koridora çıkartılan M.Y'ye, ilk müdahaleyi öğretmenlerden Özgür Geçmez tarafından Heimlich manevrası uygulandı.

M.Y., müdahale ile nefes almaya başladı. Öğrencinin arkadaşları ile koridora çıktığı ve öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. - DİYARBAKIR