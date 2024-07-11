Diyarbakır'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı.
Olay, dün gece merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Talaytepe Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 21 S 0326 plakalı öğrenci servisi bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?