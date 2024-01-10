Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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