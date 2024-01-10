 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı. P.B'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

10.01.2024 - 00:41,
Abone Ol

Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır\'da öldürülen kadının eşi tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Bağlar, Tutuklama, Diyarbakır, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı - Son Dakika


00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:10 DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 01:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da öldürülen kadının eşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement