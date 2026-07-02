Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, yol kenarında duran traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesi Mollapolat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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