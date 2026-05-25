Diyarbakır\'da Otomobil Yangını

Diyarbakır'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çınar ilçesinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen GD 8905 plakalı araçta henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Aracı güvenli yere çeken sürücü itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR