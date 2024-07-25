Diyarbakır'da park halindeki araçlar yangında kül oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da park halindeki araçlar yangında kül oldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki yıldır park halinde bulunan otomobil ve minibüs, çıkan yangında kül oldu. Sahipleri yurt dışında olduğu için uzun süredir park halinde olan araçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri, araçların uzun süredir park halinde olduğunu ve çocukların oyun alanı olarak kullandığını belirterek, olası bir faciaya dikkat çekti.

25.07.2024 20:19
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki yıldır park halinde bulunan otomobil ve minibüs, çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Hasırlı Mahallesi Leylek 1. Sokak'ta sahipleri yurt dışında olduğu için iki yıldır park halindeki eski model 21 ADR 812 plakalı otomobil ve 21 ADS 184 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ers, otomobil ve minibüsün iki yıldır park halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimse ilgilenmiyor, mahallenin çocukları burada. Bu çocukların birisine bir şey olsaydı hesabını kim verirdi. Kendi kendine yandı. Günün 24 saati çocuklar içinde oynuyordu. Çocuğun biri içinde olsaydı çok kötü sıkıntı çekerlerdi" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da park halindeki araçlar yangında kül oldu - Son Dakika

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