Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Dev Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dev ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Gün içinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımdaki dev ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ekibi sevk edildi.

Ağacın kaldırılması ve yolun ulaşılma açılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. - DİYARBAKIR