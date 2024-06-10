Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Dev Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Dev Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine dev ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekibi sevk edildi ve ağacın kaldırılması için itfaiye ekipleri çağrıldı.

10.06.2024 19:43
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dev ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Gün içinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımdaki dev ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ekibi sevk edildi.

Ağacın kaldırılması ve yolun ulaşılma açılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Dev Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Dev Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi - Son Dakika
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