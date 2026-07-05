Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR